5 أسباب وراء الإصابة بالأمراض غير السارية.. و6 طرق للوقاية

كشفت وزارة الصحة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن الأسباب التي تؤدي لإصابة المواطنين بالأمراض غير السارية، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها، والعديد من المواطنين لا يعرفون ما هي الأمراض غير السارية، لذا تستعرض «الوطن» تعريفها وتحديد ما هي الأمراض غير السارية، إلى جانب طرق الوقاية من هذه الأمراض.

ما هي الأمراض غير السارية؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الأمراض غير السارية معناها هي الأمراض غير المعدية، وهي كالتالي:

1 - أمراض القلب.

2 - مرض السكري.

3 - الأوعية الدموية.

4 - مرض السرطان.

5 - أمراض الصدر المزمنة.

وما هي أسباب إصابة الشخص بالأمراض غير السارية؟

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه هذه الأمراض انتشرت للغاية خلال الفترات الحالية بسبب 5 عوامل وأسباب مختلفة تمثل خطورة أساسية، وهي التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض غير السارية، وحذرت منها، وهي كالتالي:

1 - عادة التدخين.

2 - تناول الأطعمة غير الصحية، وهي عبارة عن الوجبات والأطعمة الجاهزة أو الطعام بشكل العام الذي يحتوي على كل من الدهون والمقليات والملح بكثرة، ولا يحتوى في نفس الوقت على خضروات وفاكهة بشكل كبير.

3 - الخمول البدني وقلة كل من المشي والحركة.

4 - عدم ممارسة الرياضة.

5 - شرب الكحوليات.

كيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية

1 - امتناع الشخص عن التدخين بشكل نهائي وفوري.

2 - استبدال الدهون المهدرجة في الطعام بالزيوت النباتية.

3 - استبدال كل من المواد الغازية والعصائر المعلبة بتناول المياه والعصائر الطبيعية.

4 - المشي على الأقل لمدة 20 دقيقة على مدار 5 أيام في الأسبوع مع الانتظام في أي نشاط بدني أو حركة.

5 - الصعود والنزول من خلال استخدام السلالم وليس المصعد الكهربائي أو السلالم الكهربائية.

6 - الامتناع عن شرب الكحوليات بمختلف أنواعها.