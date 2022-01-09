حظك اليوم برج الثور الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور يعرف عنه العناد وشدة الغيرة، ويمتلك قلبا كبيرا، ويسعى لإرضاء الآخرين بشكل مستمر، كما أنه ينجز المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتستعرض بواية «الوطن» لقرائها ومتابعيها، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تميل نحو مراجعة خبراتك السابقة، وترغب في الانعزال، ويعود عليك ذلك بالفائدة.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.