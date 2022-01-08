«الجوزاء» أولى أغاني «إيون» في 2022.. فيديو

طرح المطرب السعودي «إيون»، اليوم، أغنيته الجديدة في 2022، التي تحمل اسم «الجوزاء»، وهي من كلماته وألحانه، ويتحدث خلالها عن تجاربه الخاصة التي لا يمكن للمستمع أن يعرفها إلا من خلال موسيقاه.

إيون يفتتح العام الجديد بالجوزاء

وتعبر أغنية «الجوزاء»، عن الحب الذي خيم على عالم إيون، الذي أشار إلى أنه بدأ التحضير للأغنية في سبتمبر الماضي، وهي مزيج من الـ R&B/indie pop.

وأضاف أنه يمكن النظر لكلمات الأغنية كقصة كاملة تتحدث عن الفنان الذي تبنى مشاعر شخصية لكتابة أغانيه والتعبير عنها بكل بصراحة، وهذا ما يشعر به المستمع في كل أغنية؛ فالمشاعر لديَّ مقدسة، لذلك أبذل الكثير من الجهد للتأكد من أن المستمعين يمكنهم الشعور بما أقدمه لهم.

أيون: كان نفسي أغير مرحلة ما من حياتي

وأضاف: «كان عليَّ تغيير نفسي في مرحلة ما من حياتي، ولذا غيرت اسمي إلى «إيون»، وبدأت رحلة موسيقية وشخصية جديدة، وكان ذلك من أفضل الأشياء التي فعلتها.

وأشار إلى أنه اختار أغنية الجوزاء ليعود بها إلى موسيقى الهيب هوب البديل، مشيرا إلى أنه بدأ كمغني راب، ثم جرب موسيقى البوب قليلاً، وتعلم الكثير على طول الطريق، ووجد صوته عبر السنين، ومع ذلك لا يزال يرغب في دراسة العديد من أنواع الموسيقى المختلفة، ولا يعتقد أن التطور يتوقف أبدا.

وأكد أنه يبذل الكثير من الجهد للخروج بألبومه الأول، الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقى المختلفة؛ فكل أغنية جديدة يطرحها تشبه اللغز، الذي ينكشف مع صدور الألبوم؛ فهو قصة كاملة تعبر عن معاناته، ومن الجيد إظهار الفنان لجانب من الصراعات التي يواجهها.

ومن المقرر، أن يحيي إيون، مجموعة من الحفلات الحية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على الانتهاء من الألبوم الجديد.

يذكر أن الجوزاء، هي الأغنية الثالثة لـ «إيون»، وحققت أغنياته السابقة نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية، وتخطت نسبة الاستماع أكثر من نصف مليون في وقت قصير.