بـ50 ألفا.. احصل على 2 مليون جنيه لتمويل مشروعك «أونلاين» في 6 خطوات

يتيح بنك مصر «تمويلا إسلاميا» لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة، بإجازة شرعية مطابقة لأحكام الشريعة، وكذلك عقود المرابحة، وجميعها تم مراجعتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية التي تضم علماء.

ويمكن التقديم للحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى على المشروعات الصغيرة التي لا يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، «أونلاين» من بنك مصر وكذلك بالنسبة للموافقة، بالإضافة إلى التمتع بعدة مميزات لعملية المرابحة أبرزها:

-مرونة الطلب: يمكن للعميل اختيار حد للائتمان وفترة المرابحة التي تناسب احتياجات المشروع.

-الشفافية: تتبع مراحل طلب المرابحة بشفافية تامة.

-السرعة: الحصول على المرابحة في أقل وقت، يصل إلى أسبوع أو 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

-أقل عدد للمستندات: يتم التقديم بأوراق مطلوبة لا تتعدى 5 مستندات، بدون مستندات الموردين.

-عائد سنوي متناقص: يصل إلى 5%:

كما يمكن للعميل التمتع بالعوائد التفضيلية لمبادرات البنك المركزي، طالما يخضع مشروعه الصغير لشروط المبادرة، بمعدل عائد سنوي متناقص 5%.

-معدل عائد متناقص شامل كل الأعباء للشركات غير الخاضعة لمبادرة البنك المركزي:

يمكن التمتع بمزايا عدم تحمل أي أعباء أو مصروفات إضافية، والاستفادة من معدل العائد الثابت طوال فترة المرابحة، حتى عند الحصول على مرابحة المشروعات الصغيرة غير الخاضعة للمبادرة.

خطوات طلب التمويل الإسلامي «أونلاين» من بنك مصر

1.التحقق من إمكانية التمويل: وذلك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة في استمارة التقديم، لمعرفة حجم المرابحة التي يمكن الحصول عليها للمشروع.

2.اختيار المبلغ المطلوب وفترة التمويل الملائمة لاحتياجات المشروع.

3.إدخال بيانات الموردين والمستندات لمتابعة طلب التمويل أونلاين.

4.تقديم طلب التمويل لـ بنك مصر لمراجعته.

5.توقيع العميل للعقود عند الحصول على الموافقة أونلاين، وذلك خلال مقابلة شخصية، للبدء في صرف التمويل.

6.صرف مبلغ التمويل الذي وافق عليه البنك، وبدء السداد للموردين.

6 شروط للتمويل بنظام المرابحة من بنك مصر

-يُمنح للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص الحالية.

-ألا يقل حجم المبيعات السنوية المحققة عن مليون جنيه، وألا تزيد عن 50 مليون.

-ألا يقل عمر المشروع عن عام من بدء ممارسة النشاط.

-ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه.

-ألا يكون النشاط التجاري ضمن الأنشطة المحظورة قانوناً أو غير الشرعية.

-أن تكون ملكية المشروع لشخص ليس لديه شراكة مع شركات أخرى أو أن يكون جزء من مجموعة شركات.

يجدر الإشارة إلى أنَّ تمويل المشروع سيتم من خلال صيغة «المرابحة» متوسطة الأجل، والمعروفة كأحد أشهر صيغ التمويل الإسلامي؛ أي يلتزم البنك أمام العميل صاحب المنشأة الفردية أو شركة أشخاص، بتمويل احتياجات مشروعه من بضائع ومعدات، بسعر تنافسي يبدأ من 100 ألف جنيه ويصل إلى 2 مليون جنيه، وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة.

مدة التمويل بصيغة المرابحة

-3 سنوات: عند حصول العميل على بضائع ومواد خام.

-4 سنوات: لتمويل مواد خام وآلات ومعدات جديدة

-5 سنوات: لتمويل الآلات والمعدات.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

-بطاقة الرقم القومي، وأن تكون صالحة لمدة شهر على الأقل.

-سجل تجاري صادر من 3 شهور على الأقل.

-بطاقة ضريبية صالحة لمدة شهر على الأقل.

-مستند للموقف التأميني والضريبي مر على تاريخ إصدار شهر.

-قوائم مالية لآخر عام مالي للمؤسسة، تتضمن قوائم دخل وإيضاحات متممة وتقرير محاسب.

-عقد إيجار أو تمليك لفترة تغطي فترة التمويل المطلوب.

-سجل تجاري للموردين صالح لمدة شهر عند تقديم الطلب.

-عرض سعر من الموردين صالح لمدة شهر حتى تاريخ الصرف.