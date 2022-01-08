مساعد وزير الداخلية السابق يتلقى نبأ وفاة شقيقه على الهواء ويكمل البرنامج

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لجرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، تلقى نبأ وفاة شقيقه، أثناء دخوله الاستوديو، لاستضافته في البرنامج الذي تقدمه «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة».

اللواء محمود الرشيدي يتلقى خبر وفاة شقيقه

وذكرت «عسل»، في نهاية الفقرة مع اللواء محمود الرشيدي: «عاجزة عن شكر حضرتك، إحنا اتكلمنا في ملفات في منتهى الأهمية، وفيه موقف هحكيه دلوقتي يضاعف من شكري لك، أثناء دخول اللواء محمود الرشيدي، القناة وقبل الهواء بربع ساعة تلقى خبر وفاة شقيقه».

لبنى عسل تعزي اللواء محمود الرشيدي بعد وفاة شقيقه

وتابعت الإعلامية لبنى عسل: «حاولت أنا وزملائي الاعتذار له، بسبب الظرف الطارئ، بسبب التأثر الذي كان واضحا عليه، لكن كان رد اللواء أنه يلتزم بمواعيده ويحترم الموعد، ويحتمم التزامه، وأصر على استكمال الحلقة، أنا عاجزة عن الشكر والبقاء والدوام لله، ربنا يصبرك ويصبر أسرتك الكريمة».