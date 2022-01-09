العام الجديد ليس الأفضل.. تسارع إصابات كورونا في الأسبوع الأول من 2022

سجلت إصابات كورونا فى العالم أكثر من مليوني حالة، يوميًا، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهو الرقم الذى تضاعف خلال 10 أيام، إذ بلغ معدل الإصابات 2 مليون و106 آلاف و118 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من 2022، بعدما تعدت الإصابات اليومية في الأسبوع الأخير من 2021، نحو مليون إصابة.

إصابات كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا ومتحوّره الجديد أوميكرون، التفشي السريع في كل دول العالم، إذ ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270% منذ رصد المتحوّر أوميكرون في بوتسوانا وجنوب أفريقيا نهاية نوفمبر من العام2021.

فيما سجلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7.211.290 حالة خلال 7 أيام بزيادة 47% مقارنة مع الأسبوع الماضي.

الولايات المتحدة الأكثر حدة في أعداد الإصابات

كذلك سجلت كل من الولايات المتحدة وكندا 49% و33% من الحالات التي جرى إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4.808.098 إصابات وبزيادة نسبتها 76% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وسجلت إصابات فيروس كورونا في أستراليا 369.313 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 224%، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 1.126.862 إصابة بزيادة 148%، وفي الشرق الأوسط 209.021 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 116%، وفي آسيا 714.017 إصابة بزيادة 145%، فيما سجلت قارة أفريقيا أرقامًا متوازنة بلغت 304.224 إصابة خلال 7 أيام.

وفى الأيام السبعة الماضية سُجل معدل 6.237 وفاة يوميًّا في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية أكتوبر 2020، أي منذ نحو 15 شهراً، وتمّ تسجيل 8.049 وفاة يومياً بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر 2021، أي قبل رصد سلالة متحور أوميكرون مباشرةً.

يُذكر أنَّ هذه الأرقام تستند للحصيلة التي تعلنها يوميًا السلطات الصحية في كل دولة، إذ أن هناك أعداد كبيرة غير المذكورة، وهي الإصابات غير الخطرة، أو تلك التي دون عوارض ودون رصد، رغم تعزيز آليات الكشف في العديد من الدول منذ اكتشاف الفيروس نهاية 2019.