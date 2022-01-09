نيسان تسلم 4000 سيارة «صني» في مبادرة الإحلال والتجديد

تعد العلامة اليابانية نيسان من الشركات التي تتمتع بمبيعات قوية داخل السوق المصري، نتيجة لما تحمله سياراتها من قيمة مقابل سعر، وهو ما يبحث عنه نسبة كبيرة من المستهلكين المصريين، الذين يسعون لشراء سيارة جديدة بأسعار مناسبة.

وتطرح الشركة في السوق المصري، العديد من الطرازات المختلفة التي تتماشى مع كافة المستهلكين، منها نسيان سنترا السيدان، نيسان قشقاي الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ولعل من أبرزها والأكثر مبيعًا لدى الشركة في السوق سيارة نيسان صني الاقتصادية، التي حققت نجاحات قوية في السوق المصري منذ طرحها.

من جانبه، قال شريف الدسوقي، العضو المنتدب لـ نيسان موتور إيجيبت، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن طراز نيسان صني من أقوى الطرازات التي تلعب دورا هاما في مبيعات سيارات الشركة في السوق المصري.

ولفت العضو المنتدب لـ نيسان موتور إيجيبت، أن السيارة شهدت تسلم 4000 نسخة في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، التي تم إطلاقها في بداية العام الماضي.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة في السوق.

أسعار نيسان صني 2022

تنتمي السيارة نيسان صني لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 198 ألف جنيه، والثانية بسعر 219 ألف جنيه، والثالثة بسعر 232 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 242 ألف جنيه.

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانيةن كما تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تأتي السيارة بأبعاد «4425 ملم الطول، 1659 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، 2600 ملم طول قاعدة العجلات».

وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 490 لترا، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم.