«قادرون باختلاف» نجوم المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قادرون باختلاف نجوم المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ»، حيث شهدت منتديات الشباب السابقة مشاركة فعالة لذوي الهمم طرحوا خلالها أفكارهم ومطالبهم.

القادرون باختلاف هم نجوم منتديات الشباب لا منازع

وذكر التقرير، أنّ القادرون باختلاف هم نجوم منتديات الشباب بلا منازع، أصحاب الإرادة الذهبية، الحاملون لأحلامهم بغدٍ أفضل لهم ولأقرانهم من ذوي القدرات الخاصة، وكانت الاستجابة لمطالبهم فورية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل الشاعر أحمد شحاتة الذي قال إنّه يحلم بمؤتمر لذوي الهمم، والذي تحقق بمؤتمر «قادرون باختلاف»، وياسين الزغبي بملتقى شباب الإسكندرية، الذي وصل إلى القاعة على دراجته حاملا مئات المطالب من محافظات مصر، ولا ينسى أحد حضن الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم من المشاركين بماراثون دراجات شرم الشيخ.

حضور مميز لذوي الهمم في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

وتابع التقرير: «لقطات رسخت في الذاكرة للمئات من شباب قادرون باختلاف من كل العالم، المشاركين في ورش عمل، للبحث عن تطوير حلول مبتكرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالصعوبات التي تواجههم وتوفير الحلول المبتكرة لدمجهم في المجتمع، موجهين رسالتهم ومطالبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال نماذج العمل التي يشارك بها، ليشهد المنتدى في نسخته الرابعة حضورا مميزا لذوي الهمم».

وأتمّ التقرير، أنّ جلسات المنتدى ستبدأ من يوم الإثنين 10 يناير وحتى الخميس 13 يناير، لكن الأمس كان أول أيام ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وبدأت استقبال الوفود من يوم 7 يناير، والعمل جارٍ على قدم وساق لتحضير كل القاعات لاستقبال الحضور.