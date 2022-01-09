عضو باللجنة المنظمة لمنتدى الشباب: تحضير النسخة الرابعة بدأ منذ 7 شهور

قال إسلام رشدي عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن الغرفة المركزية للمنتدى تدير العمليات والأزمات، من خلال المتابعة بين كل الفرق ورصد كل التحديات التي تواجه الضيوف، ومتابعة اللجان مثل لجنة النقل والتصاريح.

تحضيرات النسخة الرابعة

وأضاف عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومحمد الشاذلي، أن إدارة العمليات تتمثل أيضا في إصدار التقارير، حيث يتم تحديد المميزات الجديدة والتحديات التي واجهتها النسخة المنتهية من المنتدى، لافتًا إلى أن التحضيرات لهذه النسخة من المنتدى بدأت منذ 7 أشهر.

498 ألف شاب سجلوا طلبات مشاركة

وأشار عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم إلى أن الوفود الرسمية وممثلي وزارة الخارجية لا يسجلون على الموقع لأنهم يتلقون دعاوى المشاركة، ويتبقى الشباب المشارك سواء كان مصريًا أو أجنبيا، مؤكدًا أن نحو 498 ألف شاب سجلوا طلبات المشاركة، ولن يتمكنوا من المشاركة، إذ جرى اختيار 2000 شخص من إجمالي 500 ألف طلبوا المشاركة.

أولوية اختيار المشاركين

ولفت إسلام رشدي إلى أن أولوية اختيار المشاركين تتم بخطوات معينة، مثل المشاركة من قبل، حيث يتم تفضيل من لم يشاركوا عليهم لإتاحة الفرصة للجميع، بالإضافة إلى اتباع التعليمات المنصوص عليها في موقع الفمنتدى مثل سريان جواز السفر وشهادة الـPCR.