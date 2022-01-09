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نجلاء بدر تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون الجديد

كتب:

ياسمين محمود
12:08 م | الأحد 09 يناير 2022
نجلاء بدر

نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت نجلاء: «أنا جالي كورونا أوميكرون عشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول».

وأضافت نجلاء: «للمعلومة بس أوميكرون مش بيبان في pcr، بيبان في rapid test، بس يالا بالشفا لكل اللي عمل pcr وطلع negative».

وتابعت نجلاء: «أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزور أو الودن وخمول ونوم، كده أنت شرفت، كورونا اوميكرون، مبروك يا روحي».

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