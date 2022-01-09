الحكم في دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات 23 يناير

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية «ig »، للحكم بجلسة 23 يناير الجاري.

وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.

دعوى لزيادة نسبة مقاعد الثانوية الإنجليزية

كما أقام المحامي، دعوى أخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، بالعام الجامعي 2021 / 2022 (تنسيق 2021) وما يترتب على ذلك من اثار.

مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد

وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021، الذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.

وأكدت الدعوى، أنه عام 2015 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرار رقم 238 لسنة 2015، وتضمن إلغاء نسبة الـ 5% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية)، إلا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018، وتضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية، منها على 1،5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد؛ ليتم الحكم في الدعوى يوم 23 يناير الجاري.