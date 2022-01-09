مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبدرشين

لقي طفل مصرعة، أثناء عبور الطريق أمام قرية أبو رجوان قبلي، بدائرة مركز شرطة البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وذلك بعدما صدمته سيارة مسرعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إشارة تفيد بوقوع حادث مروري، مما أدى لمصرع طفل في الحال أمام قرية أبو رجوان قبلي بدائرة مركز شرطة البدرشين بجنوب محافظة الجيزة، وذلك أثناء عبوره الطريق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وجرى نقل جثة الطفل بسيارة الإسعاف للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجرى التحفظ على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.