«المهن التمثيلية» تناشد جهات الإنتاج: التزموا الإجراءات الاحترازية

تناشد نقابة المهن التمثيلية جميع جهات الإنتاج في توخي الحذر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ومتحوراته، بالتأكيد على اتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني، مع ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية من الحصول على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية.. عاشت مصر سالمة .. تحيا مصر .. تحيا مصر.