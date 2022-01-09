رئيس التحرير

محمود مسلم

«المهن التمثيلية» تناشد جهات الإنتاج: التزموا الإجراءات الاحترازية

كتب:

محمود البدوي
09:13 م | الأحد 09 يناير 2022
الفنان أشرف زكي .. نقيب المهن التمثيلية

الفنان أشرف زكي .. نقيب المهن التمثيلية

تناشد نقابة المهن التمثيلية جميع جهات الإنتاج في توخي الحذر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ومتحوراته، بالتأكيد على اتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني، مع ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية من الحصول على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية.. عاشت مصر سالمة .. تحيا مصر .. تحيا مصر.

اقرأ المزيد:

نقيب الممثلين: السيسي أول رئيس يهتم بشأن العاملين في مجال الفن

نقيب الممثلين بعد تكريم السيسي لـ سمير غانم: «شاور تلاقينا تحت أمرك»

نقيب الممثلين يوضح حقيقة خروج دلال عبدالعزيز من مستشفى العزل

شريف دسوقي يهدد بالاعتصام بسبب نقيب الممثلين: «أنا هعرف أخد حقي إزاي»

عاجل.. نقيب الممثلين: تشيع جنازة يوسف شعبان غدا العاشرة صباحا من العجوزة