عبده سليم يناشد الجمهور بالدعاء لابنته: في الرعاية المركزة الآن

كشف المطرب عبده سليم، عن تعرض ابنته لأزمة صحية، صباح اليوم الإثنين، دخلت على أثرها العناية المركزة، مناشدًا الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وكتب سليم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يشفي بنتي زينب شفاءً لا يغادر سقمًا.. الآن في الرعاية المركزة، ونسألكم الدعاء».

تتر مسلسل أيوب بصوت عبده سليم

حقق عبده سليم، شهرة كبيرة، قبل نحو 3 أعوام، بعد غنائه تتر مسلسل «أيوب» للفنان مصطفى شعبان، إذ حملت الأغنية اسم «فاصبر كما صبر أيوب»، من كلمات عماد سالم، وألحان الموسيقار إسلام صبري.

وتقول كلمات الأغنية:

وإني برغم الظلام لست بيأس

فالفجر من رحم الظلام سيولد

النوم في قلبي وبين جوانحي

فعلام أغشى السير في الظلماء

فاصبر كما صبر أيوب في كربه

فليس لضوء الشمس من حاجب

وإني برغم الظلام لست بيأس

فالفجر من رحم الظلام سيولد

يشار إلى أن «أيوب» من بطولة الفنانين مصطفى شعبان، وآيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وتأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

حد فاهم حاجة

ويستعد الفنان عبده سليم، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «حد فاهم حاجة»، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بعدما انتهى من تسجيلها مؤخرًا.

يشار إلى أن سليم، ممثل ومطرب شعبي وملحن أيضًا، من مواليد حي الأميرية، والتحق بمعهد الكونسرفتوار، ودرس فنون الموسيقى والمقمات، قدم عدة أغنيات منفردة، كما شارك ممثلا في مسلسل «ظل الرئيس» للفنان ياسر جلال.