«التعليم» تحظر دخول الطالب للامتحان إذا تأخر 10 دقائق

أكدت الجمعية العامة للمعاهد القومية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر دخول الطالب بعد مرور 10 دقائق من وقت الامتحان، ويسمح له بالدخول باقي المواد طالما حضر في المواعيد المحددة، ويحظر نهائيًا قراءة الورقة الامتحانية «ورقة الأسئلة الخاصة بكل مادة» لأي سبب من الأسباب من قبل الملاحظين أو المراقبين أو مشرفي المواد، مشددة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 34، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.

تنبيهات هامة بشأن الامتحانات

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تنبيهات مهمة بشأن الامتحانات من قبل الجمعية:

- التزام المعلمين سواء الملاحظين أو مراقبي الأدوار القائمين بالاحتياطي، بالتواجد في الغرفة المخصصة لهم على أن تكون مجاورة لرئيس عام الامتحانات، تحسبًا لحدوث أي استبدال للملاحظين أو المراقبين.

- يحظر دخول الطالب بعد مرور 10 دقائق من وقت الامتحان، ويسمح له بدخول باقي المواد، طالما حضر في المواعيد المحددة.

- يحظر نهائياً قراءة الورقة الامتحانية «ورقة الأسئلة الخاصة بكل مادة»، لأي سبب من الأسباب، من قبل الملاحظين أو المراقبين أو مشرفي المواد.

- حال وجود خطأ بالورقة الامتحانية، يتم الاتصال مباشرة بالتوجيه من قبل رئيس عام سير الامتحانات، على أن يتم التوثيق بعمل محضر بذلك، مع المرور على اللجان من قبل رئيس عام سير الامتحانات المنوط بالتصحيح، على أن يتم التعديل للخطأ فقط.

- ضرورة تواجد عامل أو عاملة على دورات المياه، مع استمرار أعمال تنظيفها بعد مراجعتها من قبل لجنة تأمين الامتحانات.

- تفعيل القرار الوزاري رقم 34 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.

- تفعيل القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، الخاص بطلاب الدمج والخاص بالمرافق القانوني المصاحب للطالب أثناء الامتحان، مع العلم أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية يمنع اصطحابهم للكتاب المدرسي أثناء انعقاد الامتحان الورقي.

- في حالة حدوث أي شيء يطرأ أثناء انعقاد الامتحانات، أو أثناء لجنة التصحيح، يتم إبلاغ الجمعية العامة للمعاهد القومية فور حدوثها، وعمل مذكرة رسمية بذلك، موقع عليها من رئيس عام سير الامتحانات.