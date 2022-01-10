وزيرة إماراتية: مصر لها مكانة خاصة لدى «أولاد زايد».. ومنتدى الشباب «عالم جديد»

أعربت وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات، شما سهيل المزروعي، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المُقامة في مدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «سعيدة بوجودي بين أهلي في وطننا الثاني مصر، فمصر لها مكانة خاصة في نفوسنا كأولاد زايد».

نهضة مصر هي نهضة الدول العربية كلها

وأضاف المزروعي، خلال كلمتها في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أنّ العرب جميعا يتحركون تجاه مصر بالعاطفة أولا قبل أي اعتبار آخر، متابعة: «أتذكر كلمات قالها الشيخ زايد لنا، وهي أنّ نهضة مصر هي نهضة الدول العربية كلها، ومصر هي القلب لنا جميعا».

المزروعي: كورونا علّمنا أنّ كل شيء قابل للتغيير

وتابعت الوزيرة الإماراتية، أنّ فترة جائحة كورونا، كشفت للعالم أنّ كل شيء قابل للتغيير، وأنّ هناك احتمالات لا متناهية للتعلم والعمل وتسيير الاقتصاد والاهتمام بصحتنا وصحة كوكبنا، لافتة إلى أنّ «كوفيد - 19» علّمنا تحدي الأمر الواقع، وهو أحد أشكال النمو لنا كأفراد وحضارات، وهي السياسة التي تسير عليها دولة الإمارات من تحدي للوضع الراهن والقائم وتحدي الطرق التقليدية.

الاستثمار في الشباب

وأكملت المزروعي، قائلة إنّ صنّاع القرار في منتدى شباب العالم، يفكرون اليوم في كيفية التأكد من تحقيق طموحات شباب العالم، لافتة إلى أنّ بلادها أطلقت أكثر من 40 مبادرة، للاستماع فقط للشباب والتفاعل معهم وإشراكهم، وأصبحت البيئة المؤسسية في الإمارات مناسبة وجاهزة لاستراتيجية وطنية وجدول أعمال واضح يركز على الاستثمار في الشباب.

تمكين الشباب

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات، أنّ مجلس الوزراء في الإمارات تبنى سياسة وطنية، تتمثل في أول تعريف علمي قابل للقياس لتمكين الشباب، لذلك أصبح تمكين الشباب حالة وفكر وثقافة وممارسة تتسابق عليها مؤسسات الإمارات.

وشددت الوزيرة الإماراتية، على أنّ منتدى شباب العالم بمثابة «عالم جديد»، فالشباب موجودين في كل جلسة على طاولة صنّاع القرار، ولا سياسات تخصهم دون إشراكهم، ولا مبادرات أو برامج تنفذ دون مشاركتهم.