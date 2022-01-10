أستاذ تجارة جنوب الوادي بعد اعتذاره للطلاب عن أخطاء الامتحان: عالجت المشكلة

علق الدكتور إبراهيم عبدالجابر، مدرس مادة الإدارة المالية للفرقة الرابعة بكلية التجارة فرع اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي، على حالة التفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي التي قوبل بها، بعدما تقدم باعتذار عن عدد من النقاط التي وردت في الامتحان ولم يشرحها خلال الدراسة.

وقال الأستاذ الجامعي «لم أعرف أن هذا التفاعل سيزيد من محبتي وسط الناس وأبنائي الطلبة»، لافتا إلى أن ما حدث شيء طبيعي بالنسبة له.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد أداء امتحان مادة الإدارة المالية لشعبة المحاسبة والإدارة للفرق الرابعة بكلية تجارة جامعة جنوب الوادي، أمس، فوجئ بتواصل عدد كبير من طلابه من خلال تطبيق «واتس آب»، يؤكدون أن عددا من النقاط التي وردت في الامتحان لم يتم شرحها خلال الفصل الدراسي الأول، موضحا أنه راجع نفسه ووجد أنه لم يشرحها بالفعل، لذلك قدم اعتذاره للطلاب من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نص اعتذار أستاذ الإدارة المالية

وجاء في نص الاعتذار «أعتذر لأبنائي وبناتي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة جنوب الوادي، عن احتواء امتحاني اليوم فى مادة الإدارة المالية للفرقة الرابعة، شعبة اللغة الإنجليزية، على بعض النقاط التى لم يتم شرحها بالمحاضرة.. وأعدهم بمعالجة هذا الأمر في التصحيح بشكل يرضي جميع الطلاب ويحافظ على حقوقهم».

وأضاف «أكرر اعتذاري وأسفي لكل طالب وطالبة سببت له أو لها أي توتر، أو أذى نفسي أثناء فترة الامتحان بسبب هذا الخطأ».

الخطأ في 6 نقاط بامتحان مادة الإدارة المالية

وكشف «عبد الجابر» لـ«الوطن»، أن هناك 6 نقاط لم يتم شرحها من إجمالي 50 نقطة وردت في امتحان مادة الإدارة المالية بطريقة «بابل شيت»، وعلى الفور طالبت من التصحيح الإلكتروني بإدارة الأمر حذف هذه النقاط والتصحيح على أساس 44 نقطة فقط، وناشد الطلاب بعدم القلق.

وأشار أنه ليس لديه أدنى مشكلة في حالة وجود خطأ أن يقدم اعتذارا للطلاب، لافتا إلى أن ذلك طبيعته منذ أن عمل في هذا المجال، فهو قريب من جميع الطلاب حتى أن رقم هاتفه منحه لجميع الطلاب، وهم يتواصلون معه في أي وقت.

وأوضح أنه اساسا يعمل في جامعة طنطا، لكنه منتدب إلى جامعة جنوب الوادي لتدريس مادة الإدارة المالية للفرقة الرابعة.