إحالة أوراق عاطلين للمفتي لاتهامهما بقتل طفل لمحاولة سرقته ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بإحالة أوراق عاطلين لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل الطفل «شريف. هـ. م»، 9 سنوات، وحددت جلسة الثالث من شهر مارس، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وحضور ممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضري.

تفاصيل مرافعة النيابة

وكانت النيابة برئاسة المستشار هانى السبكى، قالت في مرافعتها إن المتهمين «محمد غ. غ»، 42 سنة، و«محمد ا. إ»، 26 سنة، ارتكبا جرما كبيرا بحق هذا الطفل، وأنهما تخلا عن مروءتهما وسولت لهما نفسهما قتل هذا الطفل لأجل حفنة من المال، غير مباليين إن كان هذا المال حلالا أم حراما، أم أن قتل هذا الطفل به جرم من عدمه، متجاهلين قول الله عز وجل «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»، مطالبا المحكمة بإصدار أقصى عقوبة للمتهمين بشأن واقعتهم.

وذكر أمر إحالة المتهمين، أنهما قتلا المجني عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جابا الطرقات بحثا عن فريسة يسلباها مالها، وما إن ظفرا بضحيتهما الآمنة حال سيرها بدربها، حتى قام ثانيهما بإشهار سلاح ناري (بندقية آلية)، إلا أن والد المجنى عليه أبى الانصياع لطلب المتهمين لسرقة دراجته النارية التى يستقلها هو ونجله «الضحية».

وقام المتهم الأول بإطلاق مقذوف ناري من سلاح ناري (بندقية خرطوش)، قاصدا من ذلك قتل الطفل، المجنى عليه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجني عليه.

واستمعت المحكمة لشهادة والد الطفل المجني عليه، والذي تعرف على المتهمين المرتكبين للواقعة، واستطاع والد الطفل التعرف عليهما واستخراجهما من بين باقى المحتجزين.

تفاصيل مقتل طفل بنها

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، تمكنت من ضبط المتهمين بإطلاق النار على أحد الأشخاص، على طريق قرية ميت السباع بدائرة مركز بنها، بغرض سرقته بالإكراه، حيث حاول مقاومتهما أثناء قيامهما بسرقة دراجته النارية، وعندما حاول الفرار، أطلقا عيارًا ناريًا أصاب طفله، 9 سنوات، والذى كان يستقل المركبة خلف والده، فسقط غارقا في دمائه، وجرى نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بالفحص تبين أن والد المجني عليه كان يقود دراجة نارية، على طريق ميت السباع، بدائرة مركز بنها، فقام مجهولان باستيقافه لسرقته بالإكراه، وأشهرا سلاحاً نارياً في وجهه، إلا أنه حاول مقاومتهما، وحال فراره قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأصاب نجله الذى كان خلفه على الدراجة النارية، وعند نقله للمستشفى توفي خلال تقديم الإسعافات اللازمة له.