10 مخالفات تؤدي للغرامة بالمترو تجنبها.. منها الجلوس بهذه الطريقة

يستقل المترو العديد من الركاب يوميا، وهناك بعض التعليمات التي وضعتها شركة المترو، يحظر على الجمهور ارتكابها، حتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

هناك بعض الأفعال التي ذكرتها شركة المترو في بيان لها، التي إذا ارتكبها الجمهور تعرضهم للغرامة أثناء استقلال المترو.

ما الأفعال التي تؤدي إلى الغرامة أثناء استقلال مترو الأنفاق؟

- حال فتح أو غلق باب المترو بالقوة.

- إذا أصر الشخص على استقلال القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب وفتحه بالقوة.

- في حال القفز فوق بوابات التذاكر للعبور أو الجري أو الجلوس.

- حال الجلوس على أرضية القطار.

- إذا دخن الشخص داخل المترو.

- إذا ضبط مع الشخص مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة.

- يتعرض الشخص للغرامة في حال اصطحاب الحيوانات داخل المترو.

- إذا تعمد العبث أو محاولة التخريب بالمحطة.

- النزول على القضبان لأي سبب.

- لصق إعلانات بالمحطات والقطارات دون تصريح.

قيمة غرامات المترو

وذكرت شركة المترو، في بيانها، أن قيمة الغرامات المقررة على الركاب في حال ارتكابهم أفعالا جرى منعها من الشركة، إذ تبلغ قيمة الغرامة 30 جنيها في حالة التدخين داخل عربات المترو والمحطات، أو ركوب العربات المخصصة للسيدات، أو إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

وتصل قيمة الغرامة 50 جنيها في حال الركوب دون تذكرة، أو عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات المخصصة للدخول، أو جرى استخدام تذكرة سبق استخدامها.

وقالت شركة المترو في بيانها المنشور عبر الموقع الرسمي لها، أنه يجرِى فرض غرامة 100 جنيه، في حال مزاولة البيع بالمحطات والقطارات، دون تصريح أو التسول بالمحطات والقطارات، وفي حال ضبط الشخص يلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح، أو تم القبض على الشخص وهو يعبر شريط سكة المترو، أو إعاقة غلق أبواب القطارات.