مواعيد صرف مرتبات يناير 2022.. على 5 أيام 

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2022 لأكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الاثنين الموافق لـ 24 من يناير الحالي.

على مدار 5 أيام

وأكدت وزارة المالية من خلال كتاب دوري صادر في نهاية شهر نوفمبر 2021، على أن صرف مرتبات شهر يناير 2022 سيستمر على مدار 5 أيام تبدأ من 24 وحتى 28 يناير الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وبحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2022 للموظفين والعمال بوزارات الصحة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والنقل والعدل والبيئة والتموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف والداخلية والخارجية وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي والسكان والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة و البحث العلمي والتربية والتعليم.

ووفقاً للكتاب الدوري تصرف مرتبات يناير 2022 بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإضافة إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية بالإضافة إلى العاملين بدار الإفتاء وشئون مجلس الوزراء والنواب إلى جانب المصالح والهيئات والمديريات التابعة للوزرات والهيئات والأجهزة بكافة المحافظات المصرية .

الإجراءات الاحترازية

وشددت وزارة المالية في كتابها الدوري على مسؤولي الهيئات والجهات ومديرو العموم على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا والتنبيه على كافة العاملين لديهم بأن المرتبات ستكون متاحة أيضا في ماكينات الصراف الآلي في الأوقات والأيام المحددة وفقاً لجداول صرف المرتبات التي حددتها وزارة المالية مطالبة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي مع مراعاة اتباع الإجراءات اللازمة للحماية من فيروس كورونا.