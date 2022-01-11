«الشباب» تدشن صفحة «إيجي تراك» لعربات الطعام المتنقلة على «فيس بوك»

أطلقت وزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، الصفحة الرسمية لمبادرة «إيجي ترك»، لعربات الطعام المتنقلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب عدد أكبر من الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية بشروط وضوابط محددة من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين.

من 18 إلى 40 سنة.. المستفيدون من مبادرة عربات الطعام المتنقلة

جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق مبادرة إيجي تراك وتنفيذ وإدارة عمل وحدات الطعام المتنقلة وإنهاء إجراءات استخراج تراخيص عمل الوحدات من الجهات المختلفة عبر الشباك الواحد.

يستفيد من المبادرة الشباب من الجنسين من سن 18 حتى 40 سنة بالإضافة الي ذوي الهمم، ويتم التنفيذ في الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

المبادرة تستهدف إنشاء منظومة متكاملة لدعم وتطوير المشروعات متناهية الصغر

يشار إلى أنّ التعاون بين الوزارتين استهدف إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي لدعم وتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان المشروع منذ البداية وحتى الوصول إلى مرحلة النمو عن طريق التنسيق لتقديم حزم متكاملة من الدعم الفني «التدريبي والتكنولوجي والتسويقي»، لكافة مراحل المشروع، ويتكامل معها التمويل الذي يتناسب مع حجم واحتياجات المشروع.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية ضمن استرتيجية 2030.