تردد توب موفيز 2022.. شاهد أفلام الرعب والأكشن المختلفة

يبحث الكثيرين من عشاق أفلام الرعب والأكشن الأجنبية، عن تردد توب موفيز 2022 Top Movies الجديد، لتميزها في عرض الكثير من أفلام الرعب الحديثة المميزة، والتي تتميز بالإثارة والتشويق أيضا، لذا نجحت القناة في جذب قاعدة كبيرة من الجمهور في كافة أنحاء الدول حولها.

وفي ظل بحث الناس عن تردد القناة الجديد وتخصصها في عرض أفلام الرعب المختلفة، تستعرض «الوطن» فيما يلي تردد توب موفيز 2022.

تردد توب موفيز 2022

وفيما يلي تردد توب موفيز لتحميلها وضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة توب موفيز: 10727 – 10873

عامل تصحيح الخطأ: 5 - 6

معدل الاستقطاب: أفقي V

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: SD

قناة توب موفيز

تحظى قناة توب موفيز باهتمام ومتابعة الكثيرين لها، فمنذ انطلاق بثها في عام 2010، ازداد عدد متابعيها يوما بعد يوم، وكثرت جماهيريتها حيث يتابعها الكثيرين نظرا لما تعرضه من محتوي مميز يجذب كل عشاق الأكشن والرعب، لذا يتابع القناة عدد كبير من دول الوطن العربي.

وتصنف قناة توب موفيز، من أقوى قنوات الرعب على قمر النايل سات وحازت على إعجاب العديد من الأشخاص من مختلف دول الوطن العربي، وكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، حيث تم إغلاق القناة منذ فترة وعادت مجددا إلى العمل.

قنوات الأكشن والرعب

وتعرض قناة إم بي سي أكشن العديد من أفلام الرعب والأكشن، وقناة بي فور يو أفلام B4U AFLAM، إضافة إلى قناة نجوم هوليوود، وقناة سبايدر أكشن، وقناة كايرو وان أكشن C1 ACTION، بجانب قناة الرعب SCARE وغيرها من القنوات المختلفة المتخصصة في أفلام الرعب والأكشن.