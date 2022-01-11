فئة واحدة أقل عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون.. استشاري مناعة يوضح

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم حاجز الـ300 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات عنه أكثر من 5 ملايين وفاة، إذ تسبب المتحور الجديد أوميكرون، في صعود وتيرة الحالات، كونه لديه قدرة على الانتشار السريع مقارنة بالسلالات الأخرى للفيروس.

وفي ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون بصورة واسعة في العالم ومصر، تساءل الكثيرون عن وجود حالات تضعف ذلك الفيروس وفئات مستثناة من الإصابة، وهو ما أجاب عنه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح.

هل الجميع عرضة للإصابة بأوميكرون أم توجد فئة مستثناة؟

قال الدكتور أمجد الحداد، لـ«الوطن»، إن جميع الفئات عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون سواء أطفال أو كبار السن أو غير المطعمين، إذ لا توجد فئة مستثناه من الإصابة، خاصة أن الأفراد غير المطعمين أكثر عرضة للمرض، بسبب أن المرض ناتج عن عدوى تنفسية الكل عرضة لها، مثل نزلات البرد.

الفئة الأقل عرضة للإصابة بأوميكرون.. ونصائح لتجنب الفيروس

وأضاف «الحداد» أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خاصة الحاصلين على الجرعة التعزيزية، هم أقل عرضة للإصابة بأوميكرون، وحال تعرضهم للفيروس تكون الأعراض بسيطة أو متوسطة، وذلك عن غيرهم من الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح.

وأوضح أن إتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها يقلل من فرص الإصابة بأوميكرون وغيرهم من متحورات فيروس كورونا، ومنها إرتداء الكمامة، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، والمداومة على غسل اليدين باستمرار، والحرص على التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

كما أشار «الحداد» إلى ضرورة الحصول على جرعات لقاحات كورونا، وذلك لما له من أهمية بالغة لمواجهة الفيروس، إذ يساعد التطعيم علي الحد من انتشار كورونا، ورفع قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس وزيادة عدد الأجسام المضادة بالجسم، ومن ثم مواجهة ظهور متحورات جديدة للفيروس.