اجتماع اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2022.. إليك التفاصيل

تعقد اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، اجتماعها اليوم بمقر الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي لمناقشة أحدث الاستعدادات للدورة الـ53 من المعرض، والتي تنطلق في الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، وذلك قبل المؤتمر الصحفي للمعرض الأسبوع المقبل.

موعد المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب 2022

وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عضو اللجنة العليا للمعرض، لـ"الوطن": سيبحث الاجتماع التجهيز لإقامة الدورة المقبلة من معرض الكتاب، وذلك قبل تسلم الناشرين للأجنحة المخصصة بمقر المعرض، بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لتسكين الناشرين، موضحا أن تسلم دور النشر لأماكنهم بالمعرض سيكون قبل أيام قليلة من الافتتاح حتى يتمكنوا من نقل الإصدارات قبل الافتتاح.

وتابع: ويشارك في الدورة الحالية عدد أكبر من الناشرين المصريين والعرب عنه في الدروات السابقة، ومن المقرر أن تعلن وزارة الثقافة كافة تفاصيل الدورة المرتقبة في المؤتمر الصحفي في 17 يناير الجاري بقصر المنارة بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وأعلنت الجهة المنظمة أماكن الناشرين بصالات معرض الكتاب 2022، ويفتتح المعرض رسميا يوم 26 يناير الجاري ومن المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال الزائرين في اليوم التالي 27 يناير، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء يوميا، ما عدا الجمعة من الواحدة بعد الظهر، على أن يجرى مد ساعة أخرى يومي الخميس والجمعة بعد الثامنة مساء، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 7 فبراير المقبل.

5 جنيهات سعر التذكرة

وتحمل الدورة المقبلة شعار "هوية مصر"، وتحل دولة اليونان ضيف شرف الدورة الـ53، إذ جرى اختيار الكاتبين الراحلين يحيى حقي وعبد التواب يوسف، شخصية هذا العام.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن طريقة حجز تذاكر المعرض أونلاين عبر منصة معرض الكتاب، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد التذاكر المسوح حجزها للفرد الواحد، منوهة بأن سعر التذكرة 5 جنيهات.