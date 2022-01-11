وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة الدكتور المهندس أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بضرورة تنفيذ 7 قرارات إزالة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع جميع المخالفين قانونيًا.

محافظة الغربية تعلن تنفيذ 7 قرارات إزالة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلي رؤوساء الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز المحلة لوقف التعديات في المهد من خلال الدفع بمعدات الإزالة حفاظا على الصالح العام.

في المقابل باشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية القروية، وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى بالمركز.

اتخاذ الإجراءات القانونية وردع المخالفين قانونيا

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بأهمية شن حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة، ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

تدشين حملات يومية لوقف أعمال البناء المخالفة بدون ترخيص

وأشار رئيس المدينة العمالية، إلى أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.