ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 7 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من نهى السيد عشيبة بكلية الطب، وإبراهيم بدير طه بكلية الهندسة، وأسامة عبد الحميد عبد الرازق بكلية الزراعة، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من منى تيسير صادق وهبة حسن القليني ونهاد إبراهيم حواش ورضوى عبدالمطلب عيسى بكلية الطب، وهند المحمدي الكفراوي بكلية طب الأسنان، ومحمود عبد الحميد الشويمي ومحمد محمود السمدوني بكلية الهندسة، وشرين محمد دياب بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من حازم كامل شلبي وأسماء رمضان الغراب ورنا محمد خليفة وآلاء السيد إسماعيل بكلية الطب، ومها ماجد أبو شادي وفاطمة عبد الرازق الحداد ومروة محمد عامر بكلية طب الأسنان.