خبير: مصر لم تتأثر بأزمة الطاقة العالمية ولديها فائض للتصدير

قال المهندس عماد غالي، خبير الطاقة وأحد المتحدثين بإحدى جلسات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، اليوم، إن الجلسة ناقشت محورين؛ أولهما إمكانية اتجاه العالم إلى الطاقة المتجددة، وهذا أمر مهم؛ لأنه يساعد على حل مشكلة تغير المناخ، موضحًا أن هناك طفرة بمصر في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، وهذا وضعها في مرتبة متقدمة.

مصر لديها فائض للتصدير

وأضاف «غالي»، في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن الفترة الماضية، شهدت أزمة عالمية في الطاقة، ولكن في مصر لم نشعر بها، بل كانت مصر تبحث تصدير الكهرباء والطاقة للدول الأخرى، وهناك جانبًا إيجابيًا آخر للطاقة المتجددة، وهو توفير فرص العمل، مشددًا على أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة تتقدم، وهناك تكنولوجيا جديدة تظهر في المستقبل.

وتابع خبير الطاقة، أن بعض الدول وضعت خططًا لنفسها للتخلص من استخدام الوقود الأحفوري، وتسعى إلى ابتكار طرق جديدة للتخلص من الآثار السلبية لاستخدام الوقود الأحفوري، مشددًا على أن هناك أيضًا اتجاها لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وهو له استخدامات كثيرة مثل النقل والصناعة، والصناعات الكيميائية، وصناعة السماد، والعالم يضع هدفًا كبيرًا للهيدروجين الأخضر خلال السنوات المقبلة.

الدول تضع هدفًا للتخلص من الطاقة التقليدية

ولفت إلى أن بعض الدول حققت طفرة في توليد الطاقة من الرياح، مثل الدنمارك التي وضعت توربينات هواء على إحدى الجزر، ويهدفون لتوليد 100% من الطاقة التي تستخدمها الدنمارك من الطاقة النظيفة بحلول 2030، مشددًا على أن تغيير البنية التحتية في الكهرباء أمر صعب، ولذلك فإن الكثير من الدول وضعت هدفا للوصول إلى نسبة 100% من الطاقة النظيفة بحلول 2030، وأخرى بحلول 2050.