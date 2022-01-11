مصادر: انتشال جثامين 8 غرقى في حادث منشأة القناطر.. وجار البحث عن 2 آخرين

كشفت مصادر أمنية لـ «الوطن» عن وصول عدد جثامين ضحايا حادث معدية منشأة القناطر التي تم انتشالها من المياه إلى 8 وهم «زينب عبد المؤمن عبد العزيز - 17 سنة، ندى أحمد حسن جاد، سعيد سعد سعيد الطناني - 13 سنة، مجدى صبري سالم - 19 سنه، زياد أحمد حسن - 13 سنه، هاجر عبد الصمد - 13 سنة، شروق ياسر محمد، دعاء نبيل عبد الرسول». وتم انتداب مفتشي الصحة من قبل النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وموافاة النيابة بنتائج الفحص ، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين إثنين.

معدية منشأة القناطر والنقل الغارقة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث ناتج عن سقوط سيارة نقل كانت تحمل 24 شخصا في المياه خلال عبورها معدية منشأة القناطر ونجح 14 منهم فقط في السباحة حتى تمكنت فرق الإنقاذ من انقاذهم وهم «فتحي عباس، محمد صبحي، محمد فاروق فؤاد، أمير ناصر فاروق، محمد سمير شعبان، محمد خالد عودة، محمد ربيع، محمد عبيدو عرفة، مصطفى حمادة الصعيدي، إبراهيم سعيد، فاروق شكري عرفة، شروق سامي عبدالفتاح، شهد بلال، رقية مرسي حسين».

توجيه عدد من التهم لسائق النقل الغارقة

تواصل النيابة العامة التحقيق مع سائق السيارة النقل التي كانت محملة بـ 24 عاملًا بينهم أطفال وفتيات وتوفي 10 منهم غرقا في حادث معدية منشأة القناطر غرقًا، ولا يزال البحث عن مفقودين إثنين من جانب الغواصين، ونسبت النيابة العامة للسائق تهم تحميل ركاب في سيارة نقل غير مصرح لها باستقلال العمال، والتسبب في وفاة عدد منهم عن طريق لخطأ بعد غرقهم وقت عبور معغدية منشأة القناطر.

ولم تصدر النيابة حتى الآن قرارًا بحق السائق ولا يزال التحقيق معه جاريًا وسماع أقوال شهود العيان والناجين في الحادث.