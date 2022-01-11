لو معاك فكة في الفيزا.. إزاي تصرفها من أقرب ATM؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، ازداد التعامل بالفيزا كارد، حتى أصبحت أمرًا أساسيًا للكثيرين، بعد أن اتجهت عدد من المؤسسات في الدولة للتعامل المالي عن طريق الفيزا كارد فقط، الأمر الذي أدى إلى لجوء الكثيرين إلى التعامل بها، كما أن جميع الشركات تحرص على مد الموظفين بمرتباتهم الشهرية عن طريق الفيزا.

وفي كثير من الأحيان، قد يجد العملاء أنَّ الفيزا الخاصة به يوجد بها «فكة»، قد يرغبون أحيانا في سحبها من ماكينة الصراف الآلي، ما جعل البنك الأهلي المصري يوفر خدمة سحب الفلوس الفكة من ماكينات الصراف الآلي، إذ حرص على توزيعها في الكثير من المحافظات والمناطق المختلفة، لتغطي كافة أنحاء الجمهورية.

ويتساءل الكثير من العملاء عن كيفية سحب الفكة الموجودة في ماكينات الصراف الآلية، لذلك نرصد من خلال السطور التالية، خطوات سحب الفلوس الفكة من ماكينات الصراف الآلي، وأماكن انتشار ماكينات الصراف الآلي التي يمكن سحب الفلوس الفكة من خلالها، كالتالي:

خطوات سحب الفلوس الفكة من الـ ATM

- يتوجه العميل الراغب في سحب الفكة الموجودة في الفيزا خاصته إلى إحدى الماكينات المخصصة لصرف الفلوس الفكة والموجودة في الكثير من المناطق المختلفة.

- يمكن الاطلاع على خريطة انتشار ماكينات الصراف الآلي المخصصة لصرف الفلوس الفكة من هنــــا.

- وبعد التأكد من أنَّها مخصصة لصرف الفكة، يدخل العميل الفيزا الخاصة به في المكان المخصص لها في ماكينة الصراف الآلي.

- ثم بعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به، ثم يختار اللغة التي يرغب في التعامل بها.

- ثم بعد ذلك يضغط على «خدمات أخرى»، حتى تظهر له قائمة الخدمات التي يمكن أن يختار من خلالها «مبلغ آخر».

- تظهر أمام العميل شاشة خاصة بقيمة الأموال الفكة التي يرغب في سحبها، ثم يضغط على تأكّيد.

- وبعد الانتهاء من العملية تظهر أمام العميل رسالة مفادها «هل تريد إجراء عملية أخرى»، ليضغط العميل على «لا»، ثم يسحب الفيزا الخاصة به، وينتظر خروج النقدية.