معلمة المنصورة: رفضت طلبات لجوء للخارج.. وأجهزة الدولة وقفت جانبي

قالت آية يوسف، المعروفة إعلاميًا بـ«معلمة المنصورة»، إن لديها ثلاثة أطفال، أكبرهم في الصف الرابع الابتدائي، ثم توأم في الصف الثالث الابتدائي، لافتة إلى أنهم يفهمون ما حدث لها بعد فيديو الرقص: «فاهمين وسمعوا عنه وبيشوفوه على التليفزيون والموبايلات، وبيقرأوا التعليقات».

موقف أجهزة الدولة في أزمة معلمة المنصورة

وأضافت آية يوسف في لقاء مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، وتقدمه الإعلامية كريمة عوض، مساء الثلاثاء، أن هناك أبعاد سياسية وراء نشر الفيديو، موضحة: «أنا الوحيدة اللي أقدر أقول ده، وشكرًا جدًا لأجهزة الدولة التي ساعدتني أتخطى هذه المرحلة، وجميع الأجهزة في الدقهلية أحضروني فورًا لحمايتي، وعشان أفهم الأمور بسرعة قبل ما يحصل حاجة.. وفيه ناس بتستغل الموضوع عشان تقول مصر وحشة».

ولفتت معلمة الدقهلية إلى أنها استقبلت العديد من عروض اللجوء للخارج، ورفضتها: «هفضل أقول إن مصر بلدي، وأقول لكل من يسمعني الموضوع له أبعاد أخرى، وأجهزة الدولة حمتني».

حركات عفوية في مسابقة

وتابعت: «عندما رقصت، كان هذا دون تفكير، حركات عفوية وكانت مسابقة بيننا، وكل واحد بيظهر أحلى ما فيه، وأنا أظهرت حاجة كان مفروض تطلع في بيتي مش بره، أنا مقتنعة بده، آه كلنا بنرقص بره في الحفلات والأفراح بس فيه حركات طلعت مني مكنتش أعرف إن حد بيصور».

رب ضارة نافعة

وشددت على أنها طوال عمرها لم تتخيل أن صورها سوف تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر سبب لها ضررًا كبيرًا، معقبة: «ويمكن رب ضارة نافعة».

من جانبها، أشادت المحامية نهاد أبوالقمصان، في اللقاء نفسه، بأخلاق معلمة الدقهلية، مشددة على أنها إنسانة تحب المرح وتحب الحياة.