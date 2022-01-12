نائب رئيس وزراء الكونغو: نتعاون مع مصر في مجال المياه منذ 10 سنوات

أعربت نائب رئيس الوزراء للبيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديموقراطية، إيف بازييبا ماسودي، عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن بلادها تتعاون مع مصر منذ 10 سنوات.

وأضافت ماسودي خلال لقاء مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أحب أن أركز على ما يجب أن يتم بالنسبة للدول في حالة الصراع، مثل أنها لا تستطيع تقديم أي دعم أو خدمة جميع الأفراد والجنسيات في الحالات الصعبة».

وتابعت نائب رئيس الوزراء للبيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديموقراطية: «يجب أن يكون هناك مسؤوليات خاصة بالمستقبل، لذا فإنني تحدثت عن الكونغو وتحدثنا عن مواردنا المائية، وفي إفريقيا هناك 10% من السكان يحصلون على مياه نظيفة، لذا فإن غاباتنا ومواردنا المائية يمكن أن تساعد البشرية لتقديم حلول لمواجهة التغير المناخي».

مكافحة الفقر والجوع

وأكدت إيف بازييبا ماسودي، على أهمية مكافحة الفقر والجوع وبذل جهود كبيرة لدعم الأجندة الإفريقية الخاصة 2063م، مشيرةً إلى أن بلادها لديها مشروع مشترك مع وزيرة البيئة المصرية منذ 10 سنوات في مجال الموارد المائية والري.

تفاصيل التعاون مع مصر

ولفتت، إلى وجود فرص ومجالات كثيرة للتعاون مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري: «نهدف إلى معرفة كيفية استخدام المياه بشكل صحيح، لأنه مع التغير المناخي لدينا مشكلات كثيرة في مجال الزراعة، لذا يجب أن نعد أنفسنا ونعرف كيف يمكن أن نستخدم المياه بشكل رشيد».