حادث الهرم يفرق بين صديقتين من تايلاند.. إحداهما في مشرحة زينهم

لقيت فتاة تحمل جنسية دولة تايلاند مصرعها، إثر انقلاب سيارة ملاكي في شارع الهرم، بينما أصيب قائد السيارة وفتاة أخرى تايلاندية أيضًا كانت بصحبة المتوفية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج، بينما نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت الطب الشرعي بالكشف الظاهري على المتوفاة؛ وطالبت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وإخطار سفارة الفتاة المتوفاة؛ لإنهاء إجراءات استلام الجثمان.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي في شارع الهرم، ومصرع فتاة وإصابة أخرى وقائد السيارة.

تفاصيل حادث الهرم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلاها فتاتان من دولة تايلاند، ووفاة إحداهما وإصابة الأخرى وقائد السيارة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة للكشف الظاهري والتصريح بالدفن، ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج.

جرى رفع الحطام بواسطة رجال المرور؛ لتسيير الحركة المرورية بشارع الهرم، وتم نقل السيارة إلى قسم الهرم تحت تصرف النيابة العامة؛ لانتداب لجنة فنية للكشف وفحص السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دهس 5 أشخاص في جسر السويس

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة عرض المتهم بدهس 5 أشخاص بسيارته في شارع جسر السويس، والذي أسفر الدهس عن مصرع أحدهم وإصابة 4 آخرين، على الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات؛ لبيان هل كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.