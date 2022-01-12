أسعار «سيات» الجديدة في السوق المصري.. «إبيزا وليون وأتيكا وتاراكو»

استمرت زيادة أسعار السيارات، نتيجة موجة الارتفاع التي بدأت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الأزمات التي يعيشها القطاع على خلفية انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في خفض إنتاج العديد من الشركات.

ومن أبرز الطرازات التي شهدت ارتفاعًا، سيارات «سيات»، الإسبانية حيث ارتفع سعر طرازات «ابيزا وليون وأتيكا وتراكوا»، ووصلت الزيادة إلى 15 ألف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية.

وتأتي السيارة في السوق المصرية، بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 299 ألف جنيه، والثانية بسعر 335 ألفًا، أما الفئة الثالثة بلغ سعرها نحو 365 ألف جنيه.

مواصفات سيات «أبيزا»

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتأتي السيارة في السوق المصرية، بفئتين مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 410 آلاف جنيه، والثانية بسعر 450 ألف جنيه.

مواصفات سيات «ليون»

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي توربو، وفئة TSI، ويولد قوة قدرها 150 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، والمحرك يأتي بناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ8 سرعات، وتأتي السيارة في السوق المصرية، بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 465 ألف جنيه، والثانية بسعر 525 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها نحو 590 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 600 ألف جنيه.

مواصفات سيات «اتيكا»

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بتاقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتأتي السيارة في السوق المصرية، بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 630 ألف جنيه، والثانية بسعر 685 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها نحو 710 آلاف جنيه.

مواصفات سيات «تاراكو»

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.