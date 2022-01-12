مصادرة 112 كيلو لحوم ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالغربية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، عن مصادرة 112 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مطروحة ومتداولة في الأسواق قبل بيعها للجمهور وتحرير 4 محاضر لأصحاب المضبوطات على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات.

مصادرة 112 كيلو لحوم غير صالحة

وقال الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، إنه أعطى توجيهاته العاجلة إلى مساعديه بتشكيل لجنة تفتيشية من أطباء المجازر، والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز المحافظة.

توجيهات بشن حملات رقابية بالأسواق

يأتي ذلك تزامنا مع توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، العاجلة إلى مسؤولي الطب البيطري ومباحث التموين بأهمية شن حملات مكبرة. لمداهمة المحلات والأسواق والمولات التجارية للضبط السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور وردع كل المخالفين قانونيا والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار «أنور» مدير الطب البيطري بالغربية، إلى أن تلك اللجنة نجحت خلال حملاتها متوالية بالاشتراك مع مباحث التموين، عن ضبط 112 كيلو ونصف لحوم ودواجن عبارة 35 كيلو ونصف دواجن بانيه وشاورما لحوم دون بيانات سحب عينات فضلا عن مصادرة 77 كيلو شاورما لحوم ودواجن وكبده، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها، وتحرير 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.