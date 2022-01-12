مسعف ينقذ عاملا من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله ببني سويف

أنقذ مسعف بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، عاملا من الموت المحقق، بعدما تعرض لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل.

وأجرى المسعف للمصاب إنعاش قلبي ورئوي، وتم توصيل جهاز الصدمات الكهربائي في مكان الحادث، والاستمرار في عمل الإنعاش القلبي، حتى عاد عمل القلب مرة أخرى بعد إعطاء صدمة كهربائية.

حادث صعق كهربائي داخل مصنع ببني سويف

وتلقى الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطاراً بالحادث من ممدوح سيد مشرف غرفة العمليات يفيد بتلقي بلاغ بتعرض عامل داخل مصنع لصاعق كهربائي، وعلى الفور قام أحمد على مشرف عام إسعاف بني سويف بتحريك سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة.

إنعاش قلبي رئوي للمصاب بمكان الحادث لإنقاذ حياته

وفور وصول سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة تبين أن العامل ويدعى «أحمد.ر.ع»، 58 سنة، وتبين أنه مصاب بصاعق كهربائي ولا يوجد نبض وصعوبة بالغة في التنفس وفي حالة خطرة، وعلى الفور قام المسعف ويدعى جمال أحمد إبراهيم بعمل إنعاش القلبي الرئوي للمصاب وتوصيل جهاز الصدمات الكهربائي في محل الواقعة والاستمرار في عمل الإنعاش القلبي، وعودة عمل القلب مرة أخرى بعد إعطاء صدمة كهربائية للمصاب عودته إلى الحياة مرة أخري بعد إنقاذ حياته، ونقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لاستكمال باقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.