تحرير محاضر لسيارتين بسبب إلقاء القمامة بالطريق العام في الخانكة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضبط عدد من السبارات المخالفة التي تلقي القمامة والمخلفات بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، لافتا إلى التنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز مدينة الخانكة والتخفظ علي السيارات والسائقين وتحرير محاضر فورية بارقام 785 جنح لسنة 2022 و786 جنح لسنة 2022.

وأكد «الهجان»، أنه سيتم تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على الطرق العامة والمدفن الصحي، وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين.

السيارات المضبوطة خالفت قانون البيئة

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان له، أن المحاضر أثبتت بيانات السيارات وأسماء الشركات المالكة لها، وجار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقوبات والغرامات للمخالفين لتحقيق الردع وذلك طبقا للعقوبات الواردة في قانون البيئة ويكونوا عبرة لغيرهم ممن يتسببون في تشويه شوارع المحافظة فضلا عن اضاعة الاموال الطائلة التي يتم انفاقها في ازالة تلك التراكمات

تفاصيل ضبط السيارتين المخالفتين

أضاف المحافظ في بيانه انه اجري جولة في الساعات الاولي من صباح اليوم بمنطقة الجبل الأصفر بمركز ومدينة الخانكة حيث جري ضبط سيارتين نقل حمولة 20 طن تلقي بالرتش ومخلفات المباني والطرق في محيط محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بعد قيام المحافظة بحملة مكبرة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حيث تمت إزالة ما يقرب من 35 ألف طن من الرتش والقمامة بعد شكوى المواطنين بالمنطقة.

في سياق متصل، تابع محافظ القليوبية أعمال النظافة والإشغالات ورفع تراكمات القمامة بمدينة بنها وانضباط الحركة المرورية بالشوارع وذلك في اطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة والقضاء على المظاهر العشوائية، وظاهرة الباعة الجائلين علي الطرق العامة والذين يتسببون في الحوادث المرورية نتيجة الانتظار الخاطئ والمفاجئ.