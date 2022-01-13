حظك اليوم برج الثور الخميس 13-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحتاج مواليد برج الثور، حاليا للتركيز حتى يتجنب الوقوع في أخطاء مهنية تؤثر على علاقته بمحيط الزملاء، أما على المستوى العاطفي فيجب أن يكون هادئ ولبق، فهما سلاحه في علاج مشكلاته مع الشريك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور، خدمة يومية للقراء تستعرضها «الوطن» على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لعبير فؤاد، التي تقدم حظك اليوم لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

أنت تحتاج للانتباه لكل ما يحيط بمجال عملك، فالقمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

التوتر يؤثر على علاقتك بالشريك، لذلك حاول أن تستخدم منطقا هادئا ولبقا، إذا أردت أن تقنع وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده وعادل إمام.