مسؤول يمني: تلقينا 25 مليار دولار مساعدات ولا نعرف أين ذهبت

قال المهندس طارق حمود النعماني، سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، إن الأمم المتحدة تتوقع أن تصل الوفيات في اليمن إلى 1.3 مليون شخص في عام 2030، 70% منهم ناتجة عن أسباب غير الصراع، موضحًا أن 223 ألف يمني توفوا خلال 7 سنوات بأسباب ناتجة عن الصراع مثل الفقر وسوء التغذية وأسباب صحية.

30 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن

وأضاف النعماني خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، باليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن اليمن تلقت مساعدات بنحو 25 مليار دولار أمريكي، لكن اليمن يحتاج إلى 30 مليار دولار لإعادة الإعمار: «لا ندري أين ذهبت هذه الأموال، ويقال إن أكثر من 40% يذهب للتشغيل ورواتب المنظمات ولا نرى أي شيء على الأرض، وهناك بضائع فاسدة وأدوية فاسدة».

النعماني: هناك تخاذل أممي تجاه اليمن

وتابع سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية: «هناك تخاذل أممي، ونحتاج إلى حث المجتمع الدولي على التدخل في اليمن بشكل عاجل وسريع، جميع المنظمات تشترط انتهاء الحرب حتى تعيد الإعمار، لكن ما يحدث هو أنها لم تتوقف منذ 7 سنوات، هل ننتظر 8 سنوات أخرى».