8 شروط لفتح «منفذ تمويني».. أبرزها مساحة المحل لا تقل عن 30 مترا

كشف رمضان الشحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن شروط وإجراءات حصول أي مواطن على تصريح لفتح «منفذ تمويني» أو كما كان يطلق عليها سابقا «بقالة تموينية»، والذى تقدم الخدمات التموينية للموطنين، في جميع محافظات الجمهورية.

شروط الحصول على تصريح لفتح منفذ تمويني

وقال المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك 8 شرط يجب أن يتم توافرها لحصول أي مواطن على تصريح لافتتاح «منفذ تمويني»، على النحو التالي:

- السن من 21 حتى 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- لا يعمل بأي جهة حكومية.

- غير مؤمن عليه من أى جهة حكومية.

- حسن السير والسلوك، من خلال «الفيش والتشبيه».

- ألا يكون له أي أقارب في التموين حتى الدرجة الرابعة.

- أن يكون لديه محل مساحته لا تقل عن 30 مترًا.

- يجب أن تكون المسافة بينه وبين أقرب «بقالة تموينية» أخرى 500 متر.

6750 منفذًا تموينيًا على مستوى محافظات الجمهورية

وأشار «الشحات»، إلى أن وزارة التموين تمتلك حتى الآن 6750 منفذًا تموينيًا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذه الأعداد ستصل إلى 8000 مع انتهاء من معاينات المرحلة لـ«حياة كريمة».

يذكر أن الدولة تنفق سنويا 87 مليار جنيه على منظومة الدعم، منها 51 مليارًا لدعم الخبز سنويا، و36 مليارًا لدعم السلع التموينية، إذ يبلغ نصيب الفرد الواحد على البطاقة التموين 150 رغيفا، و50 جنيه في صورة سلع مدعمة كل شهر.

كما تعمل الوزارة حاليا على عملية استكمال بيانات بطاقة التموين؛ لضبط منظومة الدعم، مؤكدة أن أي مواطن مستحق للدعم، سواء دعم التموين، أو دعم الخبز، لن يضار من هذه العملية.