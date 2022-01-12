خدمات طبية لـ1963 مواطنا بقرية داقوف بسمالوط ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وإجراء الفحوصات بالمجان

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية داقوف بمركز سمالوط، خلال يناير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1963 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

ندوات تثقيف صحية و8 عيادات متنقلة

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 393 حالة جراحة، و524 حالة أطفال، و240 باطنة، و82 قلب، و135 نساء، و91 أسنان، و268 جلدية، و184 أنف وأذن، و46 تنظيم أسرة.

كما اُجري71 تحليلا مختلفا، و17 حالة موجات صوتية، و12 حالة رسم قلب، وعمل 11 حالة أشعة سينية، فضلا عن إجراء كشف مبكر للضغط والسكر لـ143 مترددا، وخلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ110 مترددين، وتنظيم 8 عيادات متنقلة.

وتستهدف القوافل الطبية القري الأكثر احتياجا، التي تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي.