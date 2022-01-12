افتتاح أول مركز ثقافي إسلامي في مطروح «صور »

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، المركز الثقافي الإسلامي يرافقه فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، بحضور عبد الحميد القناش مدير إذاعة مطروح الإقليمية والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس العمد والمشايخ لقبائل مطروح، وهو أول مركز ثقافي إسلامي من نوعه، يقام على أرض محافظة مطروح.

المركز الإسلامي في مطروح يعلم خريجى الجامعات

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، على هامش فعاليات الافتتاح، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وافق على إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بمحافظة مطروح، لتدريس علوم الأزهر الشريف، لخريجي الجامعات المصرية غير الأزهرية من الجنسين، من بينها تدريس علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والقضايا الفكرية المعاصرة، والتعمق في الفهم المقاصدي للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتنمية الوعي الوطني ،والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة، والتثقيف في العلوم الشرعية.

المسؤولون عن المركز الإسلامي في مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه جرى اختيار الدكتور محمد أبو بكر أستاذ اللغة العربية بكلية التربية جامعة الأزهر، عميدا للمركز الثقافي الإسلامي بمطروح، واختيار أحمد عبد العزيز مديرا للمركز، تحت إشراف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح.

أول عام دراسي في مطروح

وبدأ العام الدراسي 2021- 2022، باختبارات للمتقدمين للجامعات في جزء من القرآن وتفسيره، والثقافة الإسلامية، وتقدم للالتحاق بالمركز 50 دارسا، جرى قبول ثلاثين دارسا، بعد اجتياز المقابلة.

وصرح وكيل وزارة أوقاف مطروح، بأن المركز سيوفر قناة شرعية متخصصة لدراسة الدين الحنيف، وقضايا التجديد، وسيكون هناك نافذة لخطاب ديني يصلح الواقع، ولا ينفصل عنه، ويهتم بالمضمون أكثر من اهتمامه بالشكل، مبديا سعادته باهتمام جميع أطياف المجتمع بالدراسة في المركز رجالا ونساء وإعلاميين وموظفين وشباب مقبل على الحياة، يريدها وفق تعاليم الدين السمحة.

مركز مطروح الإسلامي يستقبل دارسين من جميع الأطياف

وقدم وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الشكر لمحافظ مطروح، لمساهمته في افتتاح المركز ماديا ومعنويا، واهتمامه ورعايته لأنشطة مديرية أوقاف مطروح من افتتاح للمساجد، لافتا إلى أن المركز الثقافي الإسلامي بمطروح، يقبل الدارسين بالمركز من جميع أطياف المجتمع المطروحي، الذين أبدوا سعادتهم بالمركز، وشكرهم لوزارة الأوقاف على اهتمامها بالمواطن المطروحي.