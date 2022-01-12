السجن 6 سنوات لمتهمين وتغريمهما 200 ألف جنيه في قضيتي هيروين بكفرالشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، حضوريًا، اليوم، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه بالإتجار في جوهر الهيروين، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور حمدي فطيم، وكيل النيابة، في أحداث القضية رقم 14353 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2983 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «بدير. م. ا»، 35 عامًا، نجار مسلح، يقيم بعزبة يونس مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 21 سبتمبر الماضي، بدائرة مركز كفر الشيخ، أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

الحكم على متهم بالسجن 6 سنوات

كما حكمت المحكمة ونفس الدائرة بالسجن المشدد 6 سنوات أيضا وتغريمه 100 الف جنيه لحيازته كمية من الهيروين، وذلك في القضبية رقم 15958 جنايت كفر الشيخ والمقيدة برقم 3326 كلي كفر الشيخ.

كمية من المخدرات بغرض الإتجار فيها

وكانت تحريات المباحث أكدت صحة الواقعة وتبين حيازة المتهم «رضا. م»، حيازته كمية من المخدرات بغرض الإتجار فيها، كما جرى إحالته لمحكمة الجنايات لتي أمرت بسجنه 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

يذكر ان الدائرة الصثانية من محكمة جنايات كفر الشيخ تنظر قضاياها في الأسبوع الثاني من كل شهر ميلادي.