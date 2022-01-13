مبروك عطية: «إزاي تشمت في مصيبة الموت وهي شاملة البشرية كلها وأنت هتموت»

ناقش الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مسألة شماتة البعض في الموت من الناحية العقلية، متسائلا: «ازاي تشمت في مصيبة شاملة البشرية كلها وأنت هتموت وغيرك هيموت والكوكب كله هيموت»، ناصحا الشامتين: «متصليش عليه ومحدش جبرك تدعي له بالرحمة ومتحضرش جنازته؛ لأنه إذا قام بها البعض سقط الحكم عن الباقين».

وأوضح «عطية» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الله أعفى المسلمين من ذكر اسم الميت في صلاة الجنازة، وأنها تكون بنية الصلاة على من حضر من أموات المسلمين.

رسالة للشامتين في موت الإبراشي

وتحدث الأستاذ بجامعة الأزهر، عن الشماتة في موت الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب شخص معين، قائلا: «فيه مقطع فيديو هو وواحد تاني، التاني ده كان شايل الشنطة ومستعد للسجن على جميع القنوات، وأنا بقول للناس حرام عليكم الاستفزاز، وفيه مقطع أخونا بيطلع الشنطة وعنده استعداد، وإنه شهيد الواجب والعلم، وغلب وائل في الحوار، ووائل مؤدب وراجل هادي، والتاني ماسك الورق بيقول براءة براءة وده مشهد بيثير الاستفزاز والضغائن».

واستنكر الدكتور مبروك عطية عدم نشر فيديو آخر لوائل الإبراشي: «الحاجة التانية مقطع للأستاذ وائل بيقول إنه اتصل بوزير الداخلية لما اتقبض على هذا الشخص، والمقطع ده يتنشر وده يتنشر، وده له دلالة خطيرة إننا بنحب نشر السوء والإدانة والبغضاء، وده حرام شرعا».