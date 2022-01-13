ما تريد معرفته عن مبادرة «الصحة» لكشف أمراض الأجنة في 4000 وحدة صحية

تسعى وزارة الصحة دائما لمتابعة حالة السيدات الحوامل وكذلك الأجنة والأطفال حفاظا على صحتهم وسلامتهم، لذلك أطلقت وزارة الصحة والسكان، مبادرة جديدة، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، وذلك للكشف عن صحة الأم و«أمراض الأجنة».

أمراض تسعى الحملة لاكتشافها مبكرا

الوزارة، أعلنت من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أطفال مصر هم مستقبلها، لهذا يجب أن يتم التأكد تماما أنهم بـ «100_مليون_صحة»، وذلك عن طريق الكشف المبكر عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين، مثل «بكتيريا الزهري، فيروس نفص المناعة، التهاب الكبد B»، كما وفرت الوزارة كل الأمكانية لتقديم خدمة صحية للسيدات.

معلومات عن المبادرة

- أن يتم الكشف في بداية فترة الحمل.

- الكشف والمتابعة في أقرب وحدة صحية للأم، حيث وفرت الوزارة هذه الخدمة في جميع الوحدات الصحية التابعة لها، على مستوى محافظات الجمهورية.

- تقوم الوحدة بعمل كل التحاليل المطلوبة، بالإضافة إلى قياس الضعط وتحليل السكر مجانا.

- في حالة اكتشاف أي أمراض، معرضة للانتقال إلى الجنين، يتابع الحالة أطباء متخصصين في أمراض الأجنة، وتوفير العلاج مجانا.

- ستقوم الوحدة الصحية بمتابعة صحة الأم والجنين بعد الإنجاب لمدة 42 يوما.

- الخدمة تقدم إلى جميع السيدات الحوامل المصريات، أو غير المصريات، المقمين داخل جمهورية مصر العربية.

- الخدمة متوفرة في 4000 وحدة صحية ومركز طبي على مستوى الجمهورية.

- تستقبل هذه الوحدات طالبي الخدمة من السيدات من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

- الاتصال على الخط الساخن 15335 لمعرفة أقرب وحدة صحية لمنزلك.

فحص 26 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر

كما تواصل الوزارة متابعة صحة «الأطفال حديثي الولادة»، حيث أكدت فحص 26 ألف طفل، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو الماضي، وذلك من أجل الوصول إلى جيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة.

كما تستهدف المبادرة الكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى حديثي الولادة، كما تم تخصيص 7 مراكز حتى الآن، لعلاج الأمراض الوراثية، وجارٍ العمل على التوسع في تلك المراكز لتشمل جميع المحافظات الجمهورية.