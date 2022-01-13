موعد ومكان جنازة الفنان وحيد السنباطي

تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل وحيد السنباطي الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الفتح بمنطقة حدائق المعادي، حسب ما أعلن نجله ذلك «أحمد» عبر حسابه على فيس بوك.

موعد ومكان جنازة الراحل وحيد السنباطي

وكتب نجله: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خروج الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الفتح ش 9 بالمعادي بجوار محطة مترو حدائق المعادي»، مضيفا أنّ العزاء يقام الليلة في مسجد الدعاء بمنطقة حدائق المعادي.

وفاة الفنان وحيد السنباطي

وكان أحمد وحيد أعلن وفاة والده مساء أمس، حيث كتب عبر فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي وصديقي الأستاذ وحيد السنباطي، ناقد فني وممثل ومدير تحرير جريدة الأخبار، والبقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن وحيد السنباطي

بدأ وحيد السنباطي حياته المهنية كصحفي في قسم الإذاعة والتليفزيون بجريدة الأخبار، ورغم دخوله إلى عالم التمثيل، إلا أنّه لم يترك مهنة الصحفي، وكان مديرًا لتحرير جريدة الأخبار.

أشهر أعمال وحيد السنباطي

شارك السنباطي في أكثر من 50 عملًا فنيًا، ومن أشهر أعماله: الدالي، القاصرات، برا الدنيا، سلطان الغرام، العصيان، خطوط حمراء، خالي من الكوليسترول، سلسال الدم، وغيرها من الأعمال الفنية.

أخر أعمال وحيد السنباطي

يذكر أنّ آخر أعمال وحيد السنباطي مشاركته في الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم» مع الفنانة عبلة كامل، والذي عرض عام 2018.

أبطال مسلسل «سلسال الدم»

حقق مسلسل «سلسال الدم» نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما ضم إلى جوار الفنانة عبلة كامل العديد من النجوم، أبرزهم: رياض الخولي، أحمد بدير، ومنة فضالي، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.