انفجارات بضاحية جنوب بلبنان.. ومصادر محلية: المنطقة تضم مخازن حزب الله

صوت انفجارات واشتعال للنيران تتصاعد من منطقة غير مأهولة في قضاء النبطية جنوب لبنان، بحسب ما إفادة قناة العربية، ورجحت مصادر أنها تضم مخازن لحزب الله اللبناني.

وتداول عدد من النشطاء فيديو للانفجار الذي وقع في الساعة الثانية فجرا بتوقيت بيروت، وقال شهود عيان إن عناصر من حزب الله سارعت إلى مكان الانفجار وفرضت طوقاً حوله لمنع وصول المواطنين، فيما ذكرت مواقع إخبارية محلية منع هذه العناصر سيارة إسعاف تابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث.

إسقاط طائرة تظهر وجوه عناصر حزب الله

يذكر أنّه قبل أقل من أسبوع، أعلنت إسرائيل إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله، كشفت أنها احتوت على صور توضح ملامح وجوه بعض عناصر الحزب، وأوضح المتحدث باسم الجيش، «أفيخاي أدرعي»، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، أنّ الطائرة المسيرة حملت صورا من تدريب لعناصر تابعة للحزب على تقنية استخدام الطائرات المسيرة، مظهرة وجوه مشغليها.

رصد نشاطات حزب الله من قبل إسرائيل

وأضاف أن ما يعرف بـ«فرقة الجليل»، الإسرائيلية الخاصة، تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من رصد نشاطات حزب الله بشأن المسيرات، وأشار إلى أنّ تلك الفرقة الخاصة عززت قدرات الجيش على رصد المُسيرات بعد عبورها الحدود تجاه إسرائيل، ما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات التي أُسقطت خلال الأشهر الماضية، كان آخرها قبل أيام.

احتجاجات وقطع طرق

وفي ساعة مبكرة من اليوم الخميس، بدأ عدد من المحتجين في قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة بمناطق مختلفة في لبنان، معترضين على سوء الأوضاع المعيشية.