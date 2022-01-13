الطفلة النوبية جنى: الرئيس قال لي «بحبك وابتسامتك حلوة»

قالت الطفلة النوبية جنى التي رفعت لافتة مكتوب عليها «أحب السيسي»، وتحدث معها رئيس الجمهورية في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقامة في مدينة شرم الشيخ، إن الرئيس قال لها أثناء لقائها به: «أنا بحبك وابتسامتك حلوة»، موضحةً أنها لم تكن تعلم الكثير عن المنتدى لكنها أحبت المشاركة فيه والتفاعل مع الشباب.

لقاء مع الرئيس في غرب سهيل

وأضافت «جنى» في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار قريتها في غرب سهيل، وقالت له وقتها: «تعالى عندنا تاني وإحنا هنيجي عندك تاني»، مشيرةً إلى أن الأهالي فرحوا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رسالة لرئيس الجمهورية

ووجهت «جنى» رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلةً: «بحبك أوي وعاوزة أشوفك وأسلم عليك».

وحضرت الطفلة النوبية فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، المقامة حاليا في شرم الشيخ، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جولة الرئيس بأسوان

وكان رئيس الجمهورية أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل في أسوان في 27 ديسمبر الماضي، حيث حرص على أن يعقد لقاء مفتوحا مع مجموعة من الأهالي، ودعا الطفلة «جنى»، التي استقبلته في مرسى جزيرة «كيكي»، لحضور منتدى شباب العالم.

وكانت فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى انطلقت برعاية وحضور رئيس الجمهورية، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بشرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة في إطار تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا.