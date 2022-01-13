اعتماد خطة زمنية للقياس والتقويم لضمان الشفافية في امتحانات عين شمس

ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، مجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور وعضوية الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والعميد الأسبق لهندسة عين شمس والدكتور أحمد رفعت عميد كلية العلوم الأسبق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

المجلس يعتمد مواعيد الامتحانات التكميلية والمعادلة لعام 2022

وافتتح نائب رئيس جامعة عين شمس المجلس بتوجيه الشكر لعمداء ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب على الجهود المبذولة في أعمال الامتحانات بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على كافة أطراف العملية التعليمية .

ونوه «سعود»، إلى الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال والتي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي والتي تبلورت في التعاون مع منصة المعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE تحت رعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI وشركائنا من مؤسسات التعليم العالي في قارتي أفريقيا وآسيا والذي يوفر من خلال منصته الالكترونية حزمة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الشريكة وتحت إشراف فريق من خبراء التعليم الالكتروني الدوليين.

المجلس يشيد بتشكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بكلية الآثار

كما هنأ «سعود»، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، بافتتاح المعهد الوطني المصري للتعلم عن البعدIIOE Centre National بجامعة عين شمس بالتعاون مع اليونسكو UNESCO – ICHEI مثمنا جهود الدكتور منى عبد العال، المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس، في هذا التعاون .

واستعرض المجلس الخطة الزمنية المقترحة بالوحدة المركزية للقياس والتقويم بشأن أعمال الامتحانات بهدف توحيد معايير وضوابط منظومة الامتحانات لقطاعات كليات الجامعة المختلفة من قبل إدارة تطوير التعليم بالجامعة وذلك في سبيل تطوير منظومة الامتحانات بما يضمن العدالة والشفافية وإمكانية قياس المهارات والجدارات المطلوب توافرها بخريجي القطاعات المختلفة استكمالا لأعمال تطوير الخدمات المقدمة لكافة أطراف العملية التعليمية.

وأشاد النائب بكلية الآثار لتشكيلها للجنة الشكاوى والمقترحات لفحص أي شكاوى طلابية لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها امتداداً لجهود قطاع شؤون التعليم والطلاب في هذا الإطار بما فيه مصلحة الطالب.

واعتمد المجلس مواعيد الامتحانات التكميلية والمعادلة لعام 2022 ببعض كليات الجامعة مع التوصية بالإعلان عن تلك المواعيد على المواقع الالكترونية للكليات بشكل دوري بما يضمن الوصول للفئات المستهدفة من الطلاب.

وانتهت الجلسة بمتابعة إعمال اللجنة المنوط بها تطوير وتحديث لوائح الجامعة التعليمية بما يتماشى مع القرارات المنظمة واللوائح الاسترشادية وقانون تنظيم الجامعات، والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود تحت إشراف قطاع شؤون التعليم والطلاب لصالح الطلاب ، وصى المجلس كليات الجامعة برعاية الخريجين وتقديم كافة الخدمات لهم حفاظاً على الرابطة بينهم وبين جامعتهم الأم .