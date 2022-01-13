الإحصاء: 23.4% زيادة قيمة الأصول الثابتة للهيئات الاقتصادية 2019/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2019/2020، وجاءت أهم مؤشراتها كما يلي:

قيمة المشروعات تحت التنفيذ

وبحسب بيان عن المركز، بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 192.1 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 159.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 20.6%، وتركزت الزيادة في نشاط التعدين حيث بلغت 72.9 مليار جنيه.

قيمة الأصول الثابتة

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة 435.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 352.9 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 23.4%، وتركزت الزيادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط النقل والتخزين، حيث بلغت 69 مليار جنيه.

قيمة القروض طويلة الأجل

وبلغت قيمة القروض طويلة الأجل 182.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع 9.7%، نتيجة لارتفاع قروض نشاط التعدين بقيمه بلغت 75.2 مليار جنيه، رغم انخفاض قروض طويلة الأجل بنسبة 30% لنشاط التعدين عن عام 2018/2019.

قيمة إيرادات النشاط التجاري

بلغت قيمة إيرادات النشاط التجاري 923.6 مليار جنيـه عـام2019/2020 مقابل 981.2 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.9% نتيجة انخفاض إيرادات في أنشطة الوساطة المالية والنقل والتخزين واستخراج النفط والغاز الطبيعي، حيث انخفضت بنسبة 9.1% و7.2% و5.7% على التوالي.

قيمة مساهمات العامل في الأرباح

وارتفعت قيمة مساهمات العامل في الأرباح لتصل إلى 467.1 ألف جنيه عام 2019/2020 مقابل 377.5 ألف جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 23.7%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في مساهمة العامل في أنشطة خدمات وكالات السفـر بنسبة 172%.

كما بلغت قيمة أرباح العام (الفائض القابل للتوزيع) 192.9 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 146.1 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.1%، وتركزت الزيادة في ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 65%.