«س و ج» كل ما تريد معرفته عن إنشاء دار للمسنين وشروط العمل بها

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال دور المسنين وكبار بلا مأوى، على مد الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية من المسنين، وحفظ حقوقهم، إذ أكدت وزارة التضامن، في تقرير لها، أن مصر بها نحو 7.1% مسن.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة حول ترخيص وإنشاء دار للمسنين كالتالي:

كم عدد دور المسنين التابعة لوزارة التضامن؟

- هناك 164 دار للمسنين تخدم 2950 مسن، بخلاف 194 نادى للمسنين يخدم أكثر من 37 ألف مسن مستفيد.​

ماالشروط الواجبة لإنشاء دار للمسنين؟

- يشترط ألا يكون هناك أكثر من دار مسنين في نفس المنطقة.

- يشترط أن يكون المؤسس مصرى الجنسية.

- أبرز شروط إنشاء دار للمسنين، والحصول على ترخيص إنشائها هى توافر مبنى مستقل بذاته، أو شقة فى الدور الأولى، أو الأدوار الأولى.

المستندات المطلوبة لترخيص دار للمسنين

- يشترط أن يوافق كلا من الدفاع المدنى الذى يتبع وزارة الداخلية، والحى الذى يتبع المحافظة، وكذلك الإسكان.

- تقديم عقد إيجار أو تمليك للمكان مقر الدار، موثق من الشهر العقارى.

- يقدم الشخص الراغب فى ترخيص دار للمسنين، طلب من الجمعية المشهرة بوزارة التضامن الإجتماعى، على أن يوجه إلى الإدرة الإجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه، وصورة من لائحة النظام الأساسى للجمعية.

- تقديم موافقة مجلس إدارة الجمعية على إنشاء الدار وإرفاق صورة بمحضر الموافقة.

- تقديم التقرير الاستشاري الهندسى بالحى، ضمن شروط الموافقة.

ماهى المستندات المطلوبة للعاملين بدار المسنين؟

على الراغبين فى العمل بدور المسنين تجهيز بطاقة الرقم القومية السارية، ومؤهلاتهم الدراسية، وخبراتهم السابقة فى التعامل مع المسنين، وصحيفة الحالة الجنائية.

​ماشروط الالتحاق بأندية المسنين؟

وزارة التضامن الاجتماعي، وضعت عدة شروط للالتحاق بأندية المسنين تتمثل فيما يلي:

- أن يسدد الشخص المستفيد رسوم عضوية النادي.

- أن يكون سن المستفيد من نادى المسنين 50 سنة للسيدات، و60 سنة للرجال، كما يشترط السيرة الحسنة.

- يقوم المسن بالتعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.